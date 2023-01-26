Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bölgeye giden ekipler kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan kontrolde şahısların 3 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir çukur kazdıkları belirlendi. Şahısların kazıda kullandıkları çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.