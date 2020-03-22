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Kaçak kol saati operasyonu

Adana’da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Adana'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesinde kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi.


Olayla ilgili E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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