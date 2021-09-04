Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek için çalışma başlattı. Polis, bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak bir çok adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.