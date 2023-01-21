KADES "hayatlar" kurtardı

Adana'da 2022 yılında eşinden şiddet gören 11 bin 213 kadının KADES uygulamasına basarak polisten yardım istediği ve polisin en geç 10 dakika içerisinde adreslere ulaşarak kadınlara yardım ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Polis, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ekipleriyle birlikte camiler, Kur'an kursları, okullardaki veli toplantıları, festival ve konser gibi kültürel faaliyetlerde Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıp, bilgilendirici broşür dağıttı. Ekipler, bu çerçevesinde 2022 yılında 401 bin 567 kişiye ulaştı. Ayrıca polis, geçtiğimiz yıl KADES'teki panik butonuna basılarak yapılan 15 bin 60 ihbardan 11 bin 213'üne müdahale etti. Kalan 3 bin 847 ihbarın ise yanlışlıkla yapıldığı belirtilirken, kadınların bu konuda dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan seminerlerde ise 5 bin 687 polise KADES ve ihbarlara müdahale konusunda eğitimler verildi. Ekiplerin, KADES üzerinden yapılan ihbarlara müdahale süresinin ise ortalama 5 ila 10 dakika olduğu belirtildi. Öte yandan, son 2 yıl içerisinde kent genelinde eşine psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen ve haklarında uzaklaştırma kararı verilen 186 kişiye de elektronik kelepçe takıldığı bildirildi.

Polis ekipleri, KADES'in tanıtımı çerçevesinde Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda kadınlara broşür dağıtıp, bilgilendirme çalışması yaptı. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete maruz kalan ve ‘KADES' sayesinde kendisini güvende hisseden, iki çocuk annesi Tuğba Gökçe Çiftçi, "KADES sayesinde birçok kadın gibi benim de hayatım kurtuldu. Eşim, hastane içinde çocuğumu kaçırmaya çalışınca ben de ‘panik butonu'na basıp, polisten yardım istedim. 5 dakika içinde ekipler yanımdaydı. Her kadının telefonunda mutlaka KADES yüklü olmalı" dedi.