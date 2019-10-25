Kadın basketbolcular liseli öğrencilerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, ana sponsorluğunu üstlendiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü ile birlikte Beyceli Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü oyuncularına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, interaktif birliktelikle sporculara çeşitli sorular yöneltti.

Söyleşi sonunda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Takımı oyuncuları ile gösteri maçı yapan öğrenciler, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Beyceli Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirilen ziyarete Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, Başkan Yardımcısı Temel Eren ve sporcular katıldı.