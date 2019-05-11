Kadın cezaevinde ‘Anneler Günü' halayı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ‘Anneler Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen sahne alırken, hükümlü kadınlar da söylenen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenip halaylar çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül'ün öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Hakan Atınç'ın eşi Ceren Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ile cezaevindeki hükümlü kadınların aileleri katıldı. Hükümlü kadınlar, ‘Anneler Günü' dolayısıyla alınan özel izinle aileleriyle görüşüp hasret giderme fırsatı buldu. Etkinliğe hükümlülere destek olmak için katılan Beyhan Demirtaş ve beraberindekiler, kadınlara ‘Anneler Günü' çiçeği verdi. Daha sonra cezaevi bahçesindeki etkinlikte sahneye çıkan yerel sanatçılar, şarkılar söylerken, hükümlü kadınlar da ceza infaz kurumu çalışanlarıyla birlikte oynayıp halaylar çekti.

Yeliz Yeşilmen sürprizi

Etkinliğin sürpriz konuğu olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen de, kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Ünlü oyuncu, sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle hükümlü kadınların çocuklarıyla yakından ilgilenen Yeşilmen, mini konserinin sonunda büyük alkış aldı. ‘Anneler Günü' dolayısıyla cezaevindeki hükümlü kadınlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yeliz Yeşilmen, “Burada sizlerle olmak çok güzel, hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanızı diliyorum” dedi. Daha sonra söz alan Başsavcı Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül de, anneliğin insana verilen en büyük armağan olduğunu belirterek, “Anneler Günü'nü cezaevinde geçirmek zorunda kalan anne ve anne adayı hükümlü kadınlarımızın bu günlerinde yalnız bırakmamak, streslerinden ve yüklerinden uzaklaştırmak için bugün buradayız. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada hükümlü kadınlarımızı yalnız bırakmayan ve yürekten destek veren değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Eğitim ve Yenileme Atölyesi'nde hükümlülerin yenilediği 500 çeşit kıyafet cezaevindeki hükümlü kadınlara hediye edildi.