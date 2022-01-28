Kadın çiftçilere kompost desteği

Seyhan Belediyesi, Çukurova Belediyesi ile yapılan işbirliği ile “Kompost Üretim Tesisi”nde üretim kapasitesini artırdı. Seyhan'da ve Çukurova'da kurulan semt pazarlarının organik artıkları ile park ve bahçelerin budama atıkları düzenli olarak toplanarak, Kompost Üretim Tesislerinde geleneksel yöntemlerle toprağı iyileştirici, ürün verimini artırıcı bir ürün olan komposta dönüştürülüyor.

Girdi maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere Seyhan Belediyesi gübre yerine kullanılabilen kompostla destek olmaya başladı. Üretilen 9 ton kompost, Büyükşehir Yasasından önce köy statüsünde olan ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Büyükdikili, Küçükdikili, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Karakuyu, Gökçeler ve Gölbaşı mahallelerinde üretim yapan kadın çiftçilere ulaştırıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kentte ve ülkede yaşanan sorunların ancak üretimle ve dayanışmayla aşılabileceğini ifade ederek, “İçinden geçtiğimiz zorlu günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız. Tarımsal üretimde devamlılık halkın gıda ihtiyacının karşılanması için zorunluluk. Kadınların üretim sürecinde daha çok yer almalarını destekleyen bir belediyeyiz. Tarımla uğraşan, üreten kadın çiftçilerimize, önemli bir girdi maliyeti olan gübrenin yerine kullanabilecekleri kompostla destek olmaktan mutluyuz. Üretip, ihtiyacımızın fazlasını halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.