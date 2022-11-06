Kadın Emeği Pazarı'nın ilki Adanalılarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na organize edilen Kadın Emeği Pazarı'nın ilki düzenlendi.

“Ürettikçe Hep Güçlü” sloganıyla kurulan Kadın Emeği Pazarı 6-7 Kasım 2022 tarihleri arasında 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Adana'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

El emeği ile üretilen ürünlerin yer aldığı pazarda kadın kooperatifleri, stantlarında ürünlerini satışa sundu. Kadın Emeği Pazarı'nda; takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünler ziyaretçilere sunuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek stantları gezdi.

Başkan Zeydan Karalar, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, üretmesi, hayatın her alanında yer alması, karar alma mekanizmalarında daha fazla sayıda olması için çaba göstermeye, kadın-erkek eşitliği hedefine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kadın Emeği Pazarı ile kadın kooperatiflerinin kendi imkânları ile ürettikleri ürünlerin Adanalılarla buluşması sağlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; kadınların ekonomik hayatta fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının sağlanması, kadınların çalışma hayatının etkin katılımının gerçekleşmesi, kadın emeğinin görünür hale gelmesi, güçlenmesi için çalışma ivmesini yükseltmeyi planlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediyelerin bürokratları, kadın kooperatiflerinin üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının yönetici ve üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar kurulan stantları ziyaret etti.