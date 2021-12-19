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Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 - Trabzonspor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 1.

hafta karşılaşmasında Adana İdmanyurdu SK, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.



Stat: Muharrem Gülergin Suni Çim


Hakemler: Berat Buğra Çelik, Perihan Ece, Çiğdem Çekiç


Bitexen Adana İdman Yurdu: Portnova, Umeugochukwu, Reine, Mawete, Peka, Kasaj, Başak, İrem, Dilek, Şefika (Tuana dk. 87 ?), Hande


Trabzonspor: Göknur, Şule, Kong, Bella, Setora (Rabia dk. 72), İrem, Ayşe, Nevcan (Damla dk. 80 ?), Arife (Yaren dk. 86 ?), Zaripova, Diane


Goller: Kasaj (dk. 52 pen.), Dilek (dk. 70) (Adana İdmanyurduspor), Bella (dk. 31) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Umeugochukwu, Başak (Adana İdmanyurduspor), Ayşe, Arife (Trabzonspor)

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