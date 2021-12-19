Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdmanyurdu SK: 2 - Trabzonspor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 1.
hafta karşılaşmasında Adana İdmanyurdu SK, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
Stat: Muharrem Gülergin Suni Çim
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Perihan Ece, Çiğdem Çekiç
Bitexen Adana İdman Yurdu: Portnova, Umeugochukwu, Reine, Mawete, Peka, Kasaj, Başak, İrem, Dilek, Şefika (Tuana dk. 87 ?), Hande
Trabzonspor: Göknur, Şule, Kong, Bella, Setora (Rabia dk. 72), İrem, Ayşe, Nevcan (Damla dk. 80 ?), Arife (Yaren dk. 86 ?), Zaripova, Diane
Goller: Kasaj (dk. 52 pen.), Dilek (dk. 70) (Adana İdmanyurduspor), Bella (dk. 31) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Umeugochukwu, Başak (Adana İdmanyurduspor), Ayşe, Arife (Trabzonspor)