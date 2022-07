Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti

Facebook kullanıcısı erkekler tarafından kendisine yollanan cinsel içerikli taciz mesajlarını tek tek açıklayan Yardım, sosyal medya kullanan kadınlara taciz mesajlarını açıklama çağrısı yaptı.

TCK'nın 105. Maddesine vurgu yaptı

Türk Ceza Kanunun 105. Maddesinde yer alan taciz suçlarına dikkat çeken Besime Yardım, "Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya herhangi bir davranış TCK'ya göre suçtur. Ancak bunlar şikayete bağlı suçlar kapsamındadır. Sadece ben değil sosyal medya kullanan her kadın her gün, her an bu suçun kurbanı oluyor" dedi.

Kendisine gelen sayfalarca taciz mesajını gösteren Yardım, "Burada yüzlerce mesaj var. Bu erkeklerin hangi birini şikayet edeceğiz, hangisi birine dosya açtıralım. Ben gazeteciyim. İletişim işi yapıyorum. Sosyal medyayı kullanmak zorundayım. Gazeteci olmasam bile sosyal medya kullanmak tıpkı erkekler gibi kadınların da hakkı. Biz istediğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlar taciz etmekten, suç işlemekten vazgeçecek" dedi.

"Kadını toplumda görünür kılmak zorundayız"

Taciz mesajlarını açıklarken tacizcilerin çoğunlukla 50 yaş üzeri erkeklerden oluştuğunu söyleyen Besime Yardım, kendi kanalında yayınladığı videoda, "Hiçbir kadın sabah uyandığında cinsel organ fotoğraflarıyla, videolarıyla karşılaşmak istemez. Bu insanlar hiç tanımadıkları kadınları görüntülü arama cesaretini nereden buluyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Bunun çözümlerinden biri kadını toplumda daha görünür hale getirmek. Ben kendi adıma Adana 01 KFK ile kız çocuklarını erkek egemen bir spor dalı olan futbolda başarılı bir hale getirmek için çabalıyorum. Aynı zamanda bana yapılan hiçbir taciz karşısında susmuyorum. Kadın arkadaşlarıma açık çağrımdır. Siz de susmayın. Bu tacizcileri teşhir ederek suçu ifşa edin. Taciz bir suçtur" ifadelerini kullandı.