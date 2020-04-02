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Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi, Tabip Odası için maske üretiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan, 15-45 yaş arası kadınların meslek edindirilmesine yönelik faaliyet gösteren Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi maske üretimine başladı.


Adana Tabip Odası'nın talebi doğrultusunda harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi 3 bin adet maske üretimi için çalışıyor. Adana Tabip Odası tarafından temin edilen malzemeler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı ile Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi atölyelerinde dikiliyor ve maskeye dönüştürülüyor.


Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi, Adana Tabip Odası'nın talep ettiği maskeleri teslim ettikten sonra, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüsle mücadelesinde kullanılmak üzere maske ve koruyucu tulum üretimine başlayacak.

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