Kad?n Kooperatifleri festivalde bulu?tu

?ukurova G?len Y?zler Kad?n Kooperatifi'nin ev sahipli?inde Kad?n Kooperatifleri Festivali yap?ld?.

?ukurova G?len Y?zler Kad?n Kooperatifi'nin ev sahipli?indeki Kad?n Kooperatifleri Festivali ger?ekle?tirildi. Toros Mahallesi Kapal? Semt Pazar?'nda yap?lan festivale kad?n kooperatifleri ve vatanda?lar b?y?k ilgi g?sterdi.

Kad?n el eme?i g?z nuru ?r?nlerini sat??a ??kard??? festivalin a??l???nda konu?an ?ukurova Belediye Ba?kan? Soner ?etin, ?Kad?nlar ba??m?z?n tac?d?r. Her konuda sizlerin emrindeyiz. Sizler i?in ne yapsak azd?r. Belediye olarak kad?nlar?m?za y?nelik T?rkiye'ye ?rnek olan bir?ok projeyi hayata ge?irdik. 8'inci kre?i Huzurevleri Mahallesi'ne a?maya haz?rlan?yoruz. T?rkiye'de en ?ok kre?e sahip belediyeyiz. ?al??an kad?nlar?m?z?n en b?y?k sorunu ?ocuklar?n? g?ven i?inde b?rakabilecekleri bir yer bulmakt?r. Biz semt kre?leriyle kad?n istihdam?n?n ?n?ndeki en b?y?k engeli kald?rd?k. Kre?lerimiz b?y?k ilgi g?r?yor. Kre?lerde kalacak ?ocuklar? noter huzurunda belirledik. ??nk? yo?un bir talep var. Bundan sonra nerede ihtiya? varsa yeni kre?ler a?maya devam edece?iz? dedi.

Ba?kan Soner ?etin, semt kre?lerinin yan? s?ra Kad?n Sohbet ve Dayan??ma Evleri a?t?klar?n?, Atat?rk Kad?n Ya?am K?y?'nde 27 dalda meslek kurslar? verdi?ini anlatt? ve kad?nlar?n ?r?nlerini de?erlendirmesi i?in 3 kad?n ?r?nleri pazar? a?t?klar?n? s?yledi.

Y?z?nc?y?l Mahallesi'nde ?ok modern bir kapal? semt pazar? yap?ld???n? a??klayan Ba?kan Soner ?etin, ?Bu semt pazar?n?n alt?nda kapal? otopark olacak. Adana'n?n en g?zel semt pazar? olaca??na inan?yorum. 5 ayda tamamlanacak. E?er kad?nlar talep ederse bir kad?n ?r?nleri pazar? da orada a?ar?z? diye konu?tu.

Ba?kan Soner ?etin, yerel se?imler ?ncesi kad?n kooperatif kurulmas? y?n?nde vaatte bulundu?unu hat?rlatarak, ??yle devam etti:

?Biz s?zde de?il ?zde kad?n dostu belediye oldu?umuz i?in hemen se?im sonras? ?al??maya ba?lad?k ve ?ukurova G?len Y?zler Kad?n Kooperatifi kuruldu. Kad?n kooperatifi benim ?ok ?nem verdi?im bir konu. Arkada?lar?m?z?n ?al??malar? k?sa s?rede sonu?land? ve kooperatifimiz faaliyete ba?lad?. ?leride kapsam? daha da geni?leyecek. Ayr?ca biz t?m kad?n kooperatiflerine elimizden gelen deste?i vermeye haz?r?z. Bu festivali de gelecek y?llarda geleneksel hale getirece?iz.?

Ba?kan Soner ?etin konu?mas?n?n ard?ndan festivale kat?lan t?m kad?n kooperatiflerinin stantlar?n? ziyaret etti ve stantlardaki g?revlilerle sohbet ederek, kolayl?klar diledi.