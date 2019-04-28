Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptırılan Kadın Kültür Evi açıldı.

Mahalle sakinleri ile hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan "Kadın Kültür Evi”nin açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Murat Benlice, Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırtay, mahalle sakinleri ve kültür evine katkı sağlayan hayırsever vatandaşlar katıldı.

Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırtay, mahalle sakinleri ile hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan “Kadın Kültür Evi”nin 600 metrekarelik brüt alanda, 400 metrekaresi bahçe olmak üzere 200 kişilik olarak inşa edildiğini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, böylesine önemli ve anlamlı bir sosyal hizmetin yaşama geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Demirtaş, “Yeşilbağlar Mahalle muhtarlığımızın girişimleriyle, mahalle sakinlerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yaptırılan Kadın Kültür Evi, mahalledeki önemli bir eksikliği giderecek olmasının yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Yeşilbağlar Mahallesi "Kadın Kültür Evi”nin açılışını gerçekleştirmekten son derece mutluyum. Bu güzel yapının, tüm kadınlara ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.