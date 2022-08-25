Kadın muhtardan belediyeye hizmet çağrısı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, Seyhan Belediyesi'nden yeterli hizmet alamadıklarını, bununla ilgili sorunlarını anlatacak yetkili de bulamadıklarını söyledi.

Seyhan Belediye binası önünde ellerinde afişler bulunan mahalle sakinleriyle basın açıklaması yapan Saniye Çelik, bekledikleri hizmeti belediyeden göremediklerini söyledi. Çelik, "2019 yerel seçimlerinden bu yana belediyemizden elle tutulur hizmetler alamıyoruz. Dilekçelerimiz ve taleplerimiz yok sayılıyor" dedi.

Sorunlarını aktaracak kimseye de ulaşamadıklarını söyleyen Çelik, "Fen işleri, park ve bahçeler ve temizlikten sorumlu kişiler görevlerini, yapacakları hizmetleri geciktirerek kamu zararına sebep oluyorlar. Park ve bahçeler nerede? Belediye nerede, fen işleri nerede biz mağdur oluyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Burası Sofulu çöplüğüne dönmüş durumda. 96 mahallesi olan ilçemizin yer altı çöpleri tüm halkımızın yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yaşanan sorunların bir an önce düzeltilmesini ve mevcut park ve bahçelerimizin onarılmasını, mahallelerimizin gerekli düzene kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.