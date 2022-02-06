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Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda çalışan kadın personele yönelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında “Narkorehber-Narkoanne” eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda çalışan kadın personele yönelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında “Narkorehber-Narkoanne” eğitimi verildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan uzman personel tarafından, zabıta bünyesinde çalışan kadınların, annelerin; hem kendi çocuklarını uyuşturucu bağımlılığından koruyabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşıldı hem de toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı.


Eğitime katılan kadın çalışanlara; çeşitli uyuşturucu maddelerin tanıtımı, uyuşturucu kullanan çocuğun, gencin davranışlarında, ve fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklikler, madde bağımlılığıyla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi ve kimlerle iletişime geçilmesi gerektiği konularında eğitim verildi.

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