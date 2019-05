Kadın polisler meme kanseri konusunda bilgilendirildi

Dr. Oktay İrkörücü, 1970'li yıllarda her 11 kadından birinde meme kanseri görülürken, günümüzde her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. İrkörücü, Adana Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, kadın emniyet mensuplarına yönelik verdiği konferansta, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu söyledi.

Tedavide erken teşhisin önemine dikkati çeken Prof. Dr. İrkörücü, özellikle birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınların daha dikkatli olmalarını tavsiye ederek, “1970'li yıllarda her 11 kadından birinde meme kanseri görülürken, günümüzde her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri için en önemli risk faktörü kadın olmaktır. Erkeklerde de nadiren meme kanseri görülmektedir. Her 100 meme kanserinden sadece biri erkeklerde görülmektedir” dedi.

Meme kanseri belirtilerini bilmenin ve erken evrede yakalamanın tedavinin başarısında en belirleyici unsur olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Oktay İrkörücü, şunları söyledi:

“Meme kanseri belirtileri arasında en belirgini memede ele gelen kitledir. Ele gelen kitle meme dışında koltuk altında da görülebilir. Meme ucunun içeri doğru çekilmesi ya da meme başından gelen kanlı akıntı da meme kanseri belirtisi olabilir. Her kadın 20 yaşından sonra kendi meme muayenesini yapmaya başlamalıdır. Kendi kendine meme muayenesi adet bitiminden 5-7 gün sonra yapılmalıdır. 40 yaşından sonra her kadın iki yılda bir kez mamografi çektirmelidir ve yılda bir kez doktor tarafından meme muayenesini yaptırmalıdır.”

Yaş ilerledikçe risk artıyor

Prof. Dr. İrkörücü, meme kanserinin görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığını ve en çok 50-70 yaş aralığında görüldüğünü belirterek, “Anne ya da kardeşte meme kanseri görüldüğünde hastalığa yakalanma riski toplumun diğer bireylerine göre 1.5 ila 3 kat artmaktadır. Bu hastalardan özellikle BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon olan kişilerin hem meme hem de yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali riski yüksektir. Birinci derece iki akrabasında meme kanseri görülen kişiler hastanelerin genetik bölümlerince değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Prof. Dr. İrkörücü, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ile kadın emniyet mensuplarının katıldığı konferansta, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Konferans sonunda Meryem Aktaş, Prof. Dr. İrkörücü'ye katkılarından dolayı çiçek sunarak, teşekkür etti.