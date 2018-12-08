Kadın Sanayiciler Platformu firma ziyaretlerine devam ediyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın öncülüğünde oluşturulan Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, firma ziyaretleri kapsamında, Tezkim Tarımsal Kimya A.Ş.'nin konuğu oldu.

Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, AOSB'de faaliyet gösteren firmanın ziyaretinde, firmanın Entegre Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Merve Tezcan Bağış ve Pazarlama Yöneticisi Zeynep Tezcan Sarıyıldız tarafından konuk edildiler.

Merve Tezcan Bağış, teknoloji ve sanayinin gelişimiyle birlikte, enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını ve fosil yakıtlar sürekli azaldığını belirterek, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden olan fosil yakıtların doğal dengenin bozulmasını, alternatif yakıtlara olan gereksinimi yoğunlaştırdığını söyledi.

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışlarının özellikle petrol bakımından dışa bağımlı ülkelerde ayrıca önem kazandığını vurgulayan Bağış, “Tüm dünyada yaşanan enerji sıkıntısı ve petrol krizlerinin de etkisiyle, enerji sektöründe var olmayı hedefleyen firmamız, alternatif enerji kaynaklarından birisi olan biyoetanol yatırımını 2008 yılında tamamlamış ve üretime başlamıştır. Ülkemizin yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları vizyonuna; tarımsal gelişim, doğal dengenin korunması ve dışa bağımlılığın azalması konularında destek vermenin haklı gururu içerisindeyiz” dedi.

Bağış ve Sarıyıldız tarafından, firmalarının diğer sektörlere ilişkin faaliyet konuları hakkında verilen bilgiler ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulduktan sonra Kadın Sanayicilere, işletmeleri için faydalı olabilmesi adına, davet edilen uzmanlar tarafından ‘Yönetici Sorumluluk Sigortası' ve ‘Duygusal Zeka ve Networking' konularında sunumlar yapıldı.

Kadın Sanayiciler Platformu katılımcılarının işletmeleri için önem arz eden ‘Yönetici Sorumluluk Sigortası' sunumunda, söz konusu ürünün, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin görevlerini ifa ederken yaptıkları kusurlu yönetsel fiillerinden kaynaklanan ve hukuken sorumlu tutuldukları zararlara istinaden sigorta sözleşmesi çerçevesinde koruma sağladığı anlatıldı.

‘Duygusal Zeka ve Networking' sunumunda ise, duygusal zekanın harekete geçebilme, zorluklar karşısında devam edebilme,ruh durumunu düzenleyebilme ve empati kurabilme yeteneği olarak tanımlandığı bildirildi.

Duygusal zekanın, duyguları tanıma, anlamlandırma, yönetme, empati kurma ve sosyal beceri yetkinliklerini içerdiği, duygusal zekası yüksek bireyler duygularını tanıdığı ve ifade edebildiği, çevredekilerin duygularını da anlayıp bu veriler neticesinde uyumlu ve akıcı bir biçimde davranabildiği belirtildi. Kişinin kendi duygularını daha iyi anlamaya ve empati kurmaya başladıkça, kendisinin ve çevresindekilerin motivasyonlarını arttırabileceği vurgulandı.