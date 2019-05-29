Kadın sanayicilere enerji tasarrufu anlatıldı

Satış ve Pazarlama sorumlusu Sadettin Koç, çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesiyle yıllık toplam enerji tüketimin maliyetinin minimum yüzde 1'i kadar tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, firma ziyaretleri kapsamında, Expel İlaç'ın konuğu oldu. Firma hakkında bilgiler alan kadın sanayicilere, “Enerji Tasarrufu” konusunda sunum yapıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Expel İlaç Genel Müdürü Nedim Büyüknacar tarafından konuk edilen Kadın Sanayiciler Platformu üyelerine Üretim Müdürü Burak Şahbaz, üretim ve hizmetleri konusunda bilgi verdi.

Firma tanıtımının ardından, “Enerji Verimliliği” konulu sunum yapan Ekosmart Satış ve Pazarlama sorumlusu Sadettin Koç, Enerji yönetiminin; “Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışma” olduğunu bildirdi.

Bir iş yerinde enerji verimliliğinin uygulanması, kuruluşun işletme giderlerini azaltıp, iş yerinin konforunu iyileştirerek ve çevreyi koruyarak, sonuçların iyileştirilmesine önemli katkı sağladığını anlatan Koç, “Enerji verimliliği girişiminin tüm başarısı, kuruluşta bulunan herkesin iş birliğine, kabul etmesine ve yer almasına bağlıdır. Çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesiyle yıllık toplam enerji tüketimin maliyetinin minimum yüzde 1'i kadar tasarruf sağlamak mümkündür” dedi.

Enerji verimliliği araştırması

Enerji verimliliğinin; tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırma olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

“Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir, yatırım maliyetini, geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır. Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılır. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek olası proje seçenekleri, teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.”

Endüstriyel İşletmelerin yüzde 98'inde tasarruf potansiyelinin bulunduğunu belirten Koç, enerji verimliği konusunda verilen destekleri de tek tek anlattı. Koç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi için işletmelerin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Belgesine sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Koç, sunumunun ardından kadın sanayicilerin konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.