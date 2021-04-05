Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri kazandırıyor

Çukurova Belediyesi Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri'nde artık kadınlar hem hayatlarını kolaylaştıracak yeni meslekler öğreniyor, hem de aile bütçesine katkıda bulunacak işlere imza atıyorlar.

Mahfesığmaz Mahallesinde bulunan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde yeni açılan Hasır Örme ve İşleme Kursuna katılan kadınlar, yeteneklerini keşfetmeye çalışıyor. Hasır işlemeden vazo, çeşitli sepetler, peçetelik, aksesuar kutularını yapmayı öğrenen kadınlar, hem yeni yüzlerle tanışıp sohbet etme imkanı yakalıyor, hem de öğrenip ortaya çıkaracakları örme eşyaları satarak aile bütçesine katkı koyacak. Sohbet evlerinin tam bir dayanışma ve eğitim kurslarına dönüştüğünü söyleyen kadınlar, yeni beceriler öğrenmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Pasta ve aşçılık eğitimi de var

Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde ise pastacılık ve aşçılık kursu açılmasıyla, burada kadınlar mutfaklarına yeni lezzetler ekleme fırsatı buluyor. Ayrıca kazandıkları yeni becerilerle şimdiden çevrelerinden sipariş dahi aldıklarını, öğrendikleri pastaları ve çeşitli börekleri satarak hem kendi mutfaklarının lezzetini artırdıklarını, hem de para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylüyor.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, yakında Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde kadınların sağlığı için plates ve zumba kurslarının da açılacağının müjdesini verdi. Başkan Çetin, kadınların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirterek, “Çalışan kadınlarımızı da düşünüyoruz ve semt kreşleri açıyoruz. Hem semt kreşlerinin hem de sohbet evlerinin sayısı artacak, 7 yılda sayısız hizmeti halkın yararı için açtık, yine durmadan yeni proje ve çalışmalarımızla sadece Adana'ya değil, Türkiye'ye damga vuracaktır Çukurova” dedi.