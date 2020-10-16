"Kadın: Söyleyeceklerimiz Var" sergisi ile açıldı

Adana'da Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen "Kadın; Söyleyeceklerimiz Var" adlı sergisiyle açıldı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, 10 farklı disiplinden 42 sanatçının hazırladığı serginin, haftanın perşembe ve cuma günleri Altınoran Galeri'de izlenebileceğini belirterek,"Kadın konusunda 42 farklı düşüncenin özel bir konseptle sunulduğu sergi, korona şartlarına uyarak, ancak 18.00- 20.00 saatleri arasında izlenecektir. Kadın hakkında sizlerin de söyleyecekleriniz varsa bekliyoruz" dedi.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, 42 sanatçının eserlerinin büyük bir bölümünün tabak üzerine işlendiğini ise şöyle anlattı:

“Bundan 12 bin yıl önce insanlık avcı toplayıcı yaşam tarzını bırakarak tarımsal yaşama geçti. Tarımsal yaşam, aynı zamanda yerleşik hayata geçmek köyler kasabalar kurmak demekti. Kasabaların kurulmasıyla da iş bölümü başladı. Maalesef bu iş bölümü içerisinde kadına ev işlerini yapmak, yemeği pişirmek görevi düştü. O zamana kadar göçebe bir hayat yaşayan insanlar önlerine çıkan sorunları kadın erkek beraber çözer, günübirlik yaşardı. O günkü ihtiyacını gün içinde karşılar, avladığını o gün bir çöpe takıp ateşin üzerinde pişirerek yer ertesi gün için bir şey bırakmazdı. Ertesi gün yeniden yine bir mücadele başlardı. Yerleşik hayata geçilmesi ve yemek pişirme işinin kadına devredilmesi sonucu kadın üreticiliğini, belli bir alana sıkıştırılmasına rağmen kullanmaya devam etti. Yemeğin daha lezzetli olmasına, saklanabilmesine, pişirildiğinde bir müddet sonra da yenebilme imkanının oluşturulmasına, pişirirken başında bekleme zorunluluğunu kalkmasına yarayacak çanak çömleği buldu. Herhalde insanların daha önce buldukları yeni şeyler için bunu kadın veya erkek bulmuştur diyemeyiz, ama İnsanlığın en önemli buluşlarından biri olan çanak çömleğin kadının yapıcılığını taşıdığı açıktır. Üstelik kadın işleri için kullandığı tabakları daha sonraları süslemeye başlayarak, estetiği de katmıştı. Belki de güzel sanatın başladığı nokta burasıdır. İşte bu yüzden biz bu kez kadın kavramı ile tabağı yan yana düşünmeyip denedik.”

10 farklı disiplinden hazırlanan karma sergiye destek veren 42 sanatçı ise şunlar:

A.Raşit Karakılıç, Aylin Sofuoğlu, Ayşe Ateşoğlu, Cemil Güven, Claudıa Üzelgeçici, Eda Dikel, Emel Genç, Etem Çalışkan, Fatoş Toyganözü, Gülsüm Ünal, Haluk Uygur, Hanife Uygur, İlham Enveroğlu, İlknur Taşa, İlter Uzel, İnci Gürsoy, İnci Küçükusta, İsmail Ökke, Kafiye Sahillioğlu, Lale Gülyaşar, Mehmet Dilci, Meliha Özgürbüz, Meltem Aydın, Mesut Dikel, Mustafa Dulda, Mustafa Üzelgeçici, Mutluhan Taş, Mükremin Şahiner, Nesrin Güzelek, Nesrin Karataş, Nevis Liman, Nilgün Ulaştırıcı, Noyan Zenger, Pakize Aksu, Pelin Emrahoğlu, Rahime Korkut, Sefa Sofuoğlu, Seher Ünal, Sevgi Topçuoğlu, Sümeyye Yıldırım, Yeşim Mendi ve Zerrin Enveroğlu.