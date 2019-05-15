Kadın sürücü kaza yaptı kadınlar onu çekme yarışına girdi

Adana'da bir kadın sürücünün kullandığı otomobil ile tamircinin test sürüşüne çıkardığı lüks otomobilin çarpışması sonucu kadın ile eniştesi hafif şekilde yaralandı. Meraklı kadınlar ise kazayı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Kaza Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlknur Çınar (44) yönetimindeki 44 01 BDK plakalı otomobil ile tamirci Cemil Kaplan'ın test sürüşüne çıkardığı 06 UB 706 plakalı lüks otomobil caddede çarpıştı. Kaza sonrası Çınar'ın kullandığı otomobil takla atıp ters düştü. Araç içerisinde bulunan Çınar ile eniştesi Mustafa Özer (67) olay yerine gelen vatandaşlar ve diğer sürücü tarafından araçtan çıkartıldı. Hafif şekilde yaralanan kadın ve erkeğe yine vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki kadınlar da kaza yapan kadın sürücüyü ve araçları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Kaza sırasında parka gezmeye gelen çiftler dahi ellerindeki cep telefonu ile kazayı görüntülemesi dikkat çekti. Olay yerine gelen ambulansa alınan Çınar ve Özer yapılan müdahalenin ardından çok hafif yaralanmaları olduğu için hastaneye götürülmedi.

Öte yandan İlknur Çınar'ın oğlu da kazayı duyarak olay yerine geldi ve annesinin durumunu sordu. Annesinin durumunun iyi olduğunu öğrenin genç derin bir nefes aldı.

Test sürüşü sırasında kaza yapan Kaplan ise araçla caddede giderken kadın sürücünün birden önüne kırdığını bu nedenle duramayıp vurduğunu söyledi. Kaplan bir taraftan da lüks otomobil kendisinin olmadığı için uzun süre otomobile bakakaldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.