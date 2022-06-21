İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı

Adana’da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü kadın A.Ç. (39) ile yanındaki Ö.E. (43) ile N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu gözlenen A.Ç.'nin üst aramasında; iç çamaşırının içinden 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.