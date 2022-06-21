Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı

Adana'da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü kadın A.Ç. (39) ile yanındaki Ö.E. (43) ile N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu gözlenen A.Ç.'nin üst aramasında; iç çamaşırının içinden 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.