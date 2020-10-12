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Kadınlar erkek şiddetine karşı bilgilendirildi

Adana polisi, sokak sokak gezerek kadınları erkek şiddetine maruz kalmamaları konusunda bilgilendirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde Türkiye genelinde kadına karşı şiddetin artması ve Adana'da 3, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da da geçen günlerde birer kadının sevgilileri ya da eşleri tarafından öldürülmesinin ardından harekete geçti.


Polis sokak sokak gezerek gördüğü her kadını erkek şiddetine karşı uyarıp onlara yasal haklarını hatırlatıp ne yapmaları gerektiğini aktardı. Polis ayrıca kadının erkek şiddetine maruz kaldığında ya da böyle bir tehlike olduğunda polisin anında gelebilmesi için KADES programını cep telefonuna indirmelerini istedi. Polis ayrıca programın nasıl çalıştığını da gösterdi.

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