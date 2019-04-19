Kadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyor

Adana'da ev kadınlarını ekonomiye kazandırmak ve dışa bağımlılığı en aza indirmek için hayata geçirilen Akvaryum Balığı Yetiştiriçiliği Projesi kapsamında kadınlar evlerine kurulan akvaryumlarda süs balığı yetiştiriyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje kapsamında akvaryum balığı yetiştirme konusunda 10 kadına eğitim verildi. Eğitimin ardından kadınların evlerine akvaryum kuruldu ve her birine Japon, lepistes, kılıç ve melek türlerinden anaç balıklar verildi.

Ayda 2 bin 500 TL katkı

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kadın çiftçilere yönelik Akvaryum Balığı Yetiştiriçiliği Projesiyle 10 kadına gerekli eğitimleri verdiklerini belirterek, “Eğitimlerin sonunda 10 kadın çiftçimize gerekli sistem kuruldu. Bu sistemin kurulması da tamamen il müdürlüğümüz ve bakanlığımız desteğiyle gerçekleşti. Şuan her kadın çiftçimizin akvaryumlarında 1 sezonda yaklaşık 3 bin 400-4 bin arasında balık üreteceğiz. Sonrasında bu balıklar tanesi 1,5-2 TL arasında satılacak. Yaklaşık bir işletmeden bir sezonda 4 bin balığı 1,5 TL'den hesap ettiğimizde 6 bin TL'den bir kısmı masraf bir kısmı gelir dersek 2 bin 500-3 bin TL arasında gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Kadın çiftçimizin aile bütçesine aylık 2 bin 500 TL katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Bir işletmenin maliyetinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu söyleyen Tekin, “10 bin TL ile ayda 2 bin 500 TL kazanıyorsunuz. Bu iyi bir rakam. Biz bu projeyi sürdürmek istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen daha 10-15 civarında kadın çiftçimiz var. Onlarında talebini aldık eğitimlerini yapacağız” dedi.

Yılda 1 milyarlık tüketim

Bulunduğu tesiste yaklaşık bin civarında balığın hasat edildiğini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

“Bunları satarak kadın çiftçimiz ilk gelirini elde etti. Satılma boyutuna gelenlerde yavaş yavaş satılacak. 4 bin tane hasat yapılacak buradan bin tanesini sattı. Aile bütçesi de bu sayede rahatlamış olacak. Bizim buradaki temel hedefimiz kadınları ekonomiye kazandırmak. Aile bütçesine, milli ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Ülkemizde süs balığı olarak 1 milyar dolayında yıllık tüketim var. Bu balıkların yüzde 80-90'ı yurt dışından ithal edilmekte. Bu projeyle hedefimiz ithalatı da en aza indirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak.”

"Bebek gibi bakıyorum"

İki katlı evinin alt katında kurulan akvaryumlarda balık üreten Selma Özdemir de Akvaryum Balığı Yetiştiriçiliği Projesinin eşinin bahsetmesiyle dikkatini çektiğini ve hemen başvurduğunu söyleyerek, “Eğitime başladıktan sonra bizlere 250 balık verildi. Deposu olan depoda olmayan da evinin odasını boşaltıp yapıyor bu işi. Çok güzel geliri de var. Yorucu tarafı var ama çok zevkli de bir iş” dedi.

Özdemir, ilk satışını yaptığını kaydederek, “Şuanda yavru topluyorum. Ortalama 5 bin tane yavrumuz oldu. 250 balıkla başlamıştım şuan 5 bin yavrumuz var. Bakıma muhtaçlar. Bir bebek gibi bakıyorum onlara. Severek de yapıyorum bunu. Zaten ev hanımlarımızın böyle bir işe ihtiyacı vardı” diye konuştu.