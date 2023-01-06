Kadınlar geleceğine kültürevleri ile yön veriyor

Yüreğir Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde faaliyet gösteren kültürevleri her yıl binlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sunuyor. Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan kadınlar hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyor.

Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar yılın 12 ayı devam ediyor. Her biri okul niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve Havutlu kültürevlerinde, 90 ayrı branşta verilen eğitim, hobi ve meslek kurslarından yılda yaklaşık 30 bin kişi faydalanıyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kültürevlerinde okul öncesi eğitim, eğitime destek, geleneksel el sanatları, resim, müzik, spor ve meslek kursları büyük ilgi görüyor. Aşçılık, pastacılık, okuma yazma, işaret dili, dil kursları, halı, kilim, çini, seramik, çömlek yapımcılığı, ebru sanatı, ahşap, cam işleme, ağaç işçiliği ile akıl oyunları kurslarına katılan 7'den 70'e binlerce Yüreğirli hem vaktini en iyi şekilde değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor. Yüreğirli kadınlar ise ürettikleri el emeği göz nuru eserleri sergilerde değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yüreğir'de insan odaklı hizmet

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, toplumun her kesimi için fırsat eşitliği sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu sezon da dopdolu bir programla kurslarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden düzenlediğimiz kurslar sayesinde binlerce Yüreğirli sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı buluyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği oluşturmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.