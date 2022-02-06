İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu: Adasokağı Spor Kulübü: 19 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 20

Türkiye Kadınlar 1.

Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne 20-19 mağlup oldu.



Salon: Serinevler Spor Salonu


Hakemler: Kürşat Kef, Mesut Ateş


Adana Adasokağı SK: Tutku, Duygu, Melek, Muteber, Şerife 4, Buket Deliahmetoğlu, Sümeyye 2, Buket Seven 5, Mehis, Nil Beren, Buket Haklıgör, Gözde 3, Emine 1, Sudenaz, Tuana 4


Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK: Sıla, Yeşim 4, Meriç 1, Feyza Nur 4, Şilan, Beyza Nur, Gizem 7, Fatma 2, Berivan, Eylül 2, Lizge


İlk yarı sonucu: 11-9 (Adasokağı lehine)


Sarı kartlar: Duygu, Şerife, Buket (Adasokağı), Gizem (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)


2 dakika cezası alanlar: Duygu, Emine (Adasokağı), Gizem, Feyza Nur, Yeşim (Elazığ Sosyal Yardımlaşma)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.