Kadınlar, Kadınlar Günü'nü kan vererek kutladı

Etkinliğe katılan kadınlar kan vererek, örnek bir kutlama yaptılar.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay Kan Bağış Evi önündeki Gençlik Meydanı'nda, Kızılay Adana Şubesi'nin ev sahipliğinde, pandemi kuralları kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınların önemine işaret etti.

Saygılı, yaptığı konuşmada, “Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, bu vatan için canlarını feda eden evlat yetiştiren şehit annelerimizin ve evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ellerinden öpüyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Etkinliğe, Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın eşi Atiye Dağlı, Kızılay Başkanları Cabbar Konuk, Asım Gül, Yıldıray Özbek, Reşat Karaca ve Adnan Ekiz ile Kadın Kolları Başkanı Tülay Kümber, Remzi Ergü ve Genç Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kadınların kan vererek Kadınlar Gününü kutladıkları etkinlikte, Tülay Kümber, “Hilali Ahmer Hanımlarını” konu alan etkileyici bir konuşma yaptıktan sonra “Birlikte olursak, birlikte yürürsek, iyilik büyür, merhamet büyür, şefkat büyür” çağrısında bulundu.