Kadınlar kanser farkındalığında daha duyarlı

Dr. Hüsnü Çelik, “Kadınlar üzerinden bir farkındalık oluşturulduğu zaman kanserde farkındalığın ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Dünyada şu anda taramanın oturduğu iki tane hastalık var. Bunlardan bir tanesi meme taramaları, bir tanesi de serviks taramalardır ki, bu tamamen kadınlarla ilgilidir ve kadınların farkındalık konusundaki duyarlılığının bir göstergesidir” dedi.

Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ve bölge sağlık kuruluşlarının katkılarıyla Doğu Akdeniz Kanser Farkındalık Toplantısı, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde kışla yerleşkesinde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Hüsnü Çelik, “1-7 Nisan tarihleri kanser farkındalık haftasıdır. Bu nedenle burada toplanmış bulunuyoruz. Kanserdeki yeni gelişmeleri meslektaşlarımıza ve misafirlerimize anlatıyoruz. Kanserde erken tanının önemi, tedavideki gelişmeler ve en önemlisi de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Serviks kanserinin öncü bir virüsü olan HPV büyük oranda cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Her HPV virüsü de kanserle sonuçlanacak diye bir durum da söz konusu değil. HPV alındığı gibi de temizlenebiliyor. Ama bir kısmı uzun bir zaman içerisinde kansere doğru ilerleyebiliyor. Değişik HPV testleri ve aşılarıyla bulaş önlenebiliyor, geçişi azaltılabiliyor. Dolayısıyla HPV'den oluşan kanserlerin sayısı da ciddi oranda azaltılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kadınların farkındalık konusundaki duyarlılığı daha fazla”

Prof. Dr. Çelik, “Düzenlediğiniz toplantının amacı farkındalık oluşturmak. Kadınlar farkındalık oluşturmaya daha uygun bir grup. Kadınlar üzerinden bir farkındalık oluşturulduğu zaman kanserde farkındalığın ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Bir örnek vereyim size; Dünya Sağlık Örgütü henüz daha kanser olmadan, kanseri çok erken evrede veya hiç oluşmamışken taranmasını önerdi. Üç tane kanser var; bir tanesi serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri, bir tanesi meme kanseri, bir tanesi kolorektal kanser. Kolorektal kanser her iki cinsi ilgilendirir, yani kolorektal dediğim kalın bağırsak kanserleri. Meme ve serviks kadınlarla ilgili sadece, bir bakın dünyada şu anda taramanın oturduğu iki tane hastalık var. Bunlardan bir tanesi meme taramaları, bir tanesi de serviks taramalardır, ki bu tamamen kadınlarla ilgilidir ve kadınların farkındalık konusundaki duyarlılığının bir göstergesidir” diye konuştu.

“Felaketler, toplantının yayılmasını engelledi”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aytekin Altıntaş ise, “Günümüzde yaşadığımız acılar, büyük felaketler bu sene bu toplantıların çok geniş bir alana yayılmasını engelledi. Daha önce Türk Kanser Derneği ve Kanser Araştırma Derneği gibi derneklerin öncülüğünde yapılıyordu bu toplantılar. Zaman içerisinde kanserle ilgili olan meslek kuruluşlarımızın ve derneklerimizin artması da bunu bölgesel toplantılar haline getirdi” şeklinde konuştu.

“Toplumu erken tanı yönünden bilgilendirmeliyiz”

Kadın Hastalıklar ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, “Bu bir farkındalık toplantısı, çünkü kadın kanserleri özellikle meme kanseri, ondan sonra gelen rahim ve rahim ağzı kanserleri gerçekten ciddi bir sağlık problemi. Toplumu erken tanı yönünden, tarama testleri yönünden bilinçlendirmek, daha çok sağlıklı insanın hastalık belirtisi göstermeden önce doktora giderek tavsiye almalarını, kontrolden geçmelerini sağlamak gibi önerilerimiz var” dedi.