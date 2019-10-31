Kadınlar meslek öğreniyor

DABB'ın üye belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirme yanında özellikle kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını da faaliyet alanı içine aldığını belirten Çetin, kursiyerlerin MEB onaylı sertifika aldığını söyledi.

Birlik üyesi belediyelerin başkanları ve meclis üyeleriyle kurslar hakkında bilgi alan Başkan Soner Çetin, pastacılık kursuna devam eden kursiyerlerin yaptığı patates pastasından tattı.

Başkan Çetin, DABB bünyesinde pastacılık, aşçılık, takı tasarım, rölyef, ahşap boyama, giyim, mefruşat, tekstil, kuaför ve cilt bakımı uzmanlığı gibi kurslar verildiğini belirterek, “DABB sadece üye belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmekle kalmıyor, kadınlarımızın meslek sahibi olması için de çeşitli kurslar açıyor” dedi.

Kursu tamamlayan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika aldığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, “Kadınlarımız bu sertifika ile rahatlıkla iş bulabilmektedir. Çünkü iş yerleri eleman alırken MEB onaylı sertifikayı zorunlu kılıyor. Kursiyerler hem burada hobilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor. Böylece istihdama katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.