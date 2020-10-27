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Kadınlar sanatla aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde telkari kursuna katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde telkari kursuna katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.


Kozan Belediyesi, İŞKUR işbirliği ile Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde açılan kursta 15 kadın, Beypazarı'ndan gelen telkari ustası ve eğitmen Hüsnü Ünlü'den eğitimlerini alıyor.


Telkari eğitmeni Hüsnü Ünlü usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrendiğini, telkari sanatını Kozanlı kadınlara öğretmek üzere ilçeye geldiğin belirterek, “Telkari duygu sanatıdır. Her ne kadar Süryani sanatı olarak bilinse de ecdadımız bu sanatı Yavuz Sultan Selim zamanında hobi olarak yapıyormuş. Biz de ustalardan öğrendik. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan misafirperverliği ile buraya geldik kurslarımıza başladık. 15 kursiyerimiz var. Bu yıl bakırdan kolye ucu yüzük küpe tasarımları yapıyoruz. Kozanımızda inşallah kendi motiflerini üretebilir halka tanıtabilirsek çok başarılı bir çalışma olacak” diye konuştu.


Şeker hastası eşi pandemide çalışmadığı için telkari kursunda yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Şule Cura (24), "Küçük küçük kesiyor ve işliyoruz. İlçemizde gümüş üzerine bir satış ve tamir yok ama bu sanat geliştirilirse çok güzel olur. Ben de bu sanatı öğrendim ve yapıyorum. Sosyal medya üzerinden satıyorum. Çok beğeniliyor” dedi.


Mürvet Bayram ise, "İŞKUR ve Kozan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kozan için kalkınma vakti diyoruz" diye konuştu.

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