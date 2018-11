Kadınlar şiddete karşı "turuncu çizgi" çekti

Adana'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyleyerek, şiddete karşı "turuncu çizgi" çektiklerini söyledi.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu önünden AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe AK Parti'li kadınların yanı sıra partili erkekler de katılıp destek verdi. Kadınlar ellerinde dövizlerle birlikte sloganlar atarak il başkanlığı önüne kadar geldi.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, burada yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.

Can, AK Kadınlar olarak Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgi çektiklerini ifade ederek, "Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" diye konuştu.

Can, konuşmasının ardından hazırlanan panoya turuncu kalemle kadına karşı şiddete hayır dediklerini belirten yazı yazdı. Can, daha sonra ellerini de turuncu renge boyayarak yazı yazdığı yere ellerini bastırdı.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de turuncu kalemle kadına karşı şiddete karşı olduklarını yazdı.