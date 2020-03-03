Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol’u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu
Fenerbahçe: Elizabeth 11, Ayşe, Olcay 2, Sevgi 11, Merve, Tuğçe 14, Chelsea 17, Cecilia 13, Esra, İrena 3, Laura 2
Antrenör: Victor Lapena
Kayseri Basketbol: Manolya 9, Kaeladawn 11, Ayşegül 11, Gülse, Kübra 2, İvankovic 4, Nazlı 0, Kennedy 24
Antrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe lehine)