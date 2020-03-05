Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil Erkoç
Fenerbahçe: Elizabeth 18, Olcay 2, Sevgi 9, Tuğçe 8, Chelsea 10, Cecilia 10, Irene 14, Lauranicholls 2
Başantrenör: Victor Lapena
Çankaya Üniversitesi: Özge, Latanya 14, Tuğçe, Derin 9, Aija 17, Shavonte 12, Bahar 5, Rochelle 8, Nilay
Başantrenör: Çağrı Özek
1. Periyot: 16-16
Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)