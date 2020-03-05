İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Salon: Atatürk


Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil Erkoç


Fenerbahçe: Elizabeth 18, Olcay 2, Sevgi 9, Tuğçe 8, Chelsea 10, Cecilia 10, Irene 14, Lauranicholls 2


Başantrenör: Victor Lapena


Çankaya Üniversitesi: Özge, Latanya 14, Tuğçe, Derin 9, Aija 17, Shavonte 12, Bahar 5, Rochelle 8, Nilay


Başantrenör: Çağrı Özek


1. Periyot: 16-16


Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)


3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.