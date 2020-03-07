Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor’u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis
Fenerbahçe: Elizabeth 6, İdil, Olcay 2, Sevgi 2, Merve, Tuğçe 11, Chelsea 12, Alina 22, Cecilia 15, Esra 2, İrene 5
Başantrenör: Victor Lapena
İzmit Belediyespor: Özge, Defne, Ezgi, CourtneyX 28, Emel, Gizem 8, Monika, Sasa 4, Gamze 2, Kristine 19, Melek
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 13-17 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot:56-44 (Fenerbahçe lehine)