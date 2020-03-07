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Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor’u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Salon: Atatürk


Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis


Fenerbahçe: Elizabeth 6, İdil, Olcay 2, Sevgi 2, Merve, Tuğçe 11, Chelsea 12, Alina 22, Cecilia 15, Esra 2, İrene 5


Başantrenör: Victor Lapena


İzmit Belediyespor: Özge, Defne, Ezgi, CourtneyX 28, Emel, Gizem 8, Monika, Sasa 4, Gamze 2, Kristine 19, Melek


Başantrenör: Fırat Okul


1. Periyot: 13-17 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot:56-44 (Fenerbahçe lehine)

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