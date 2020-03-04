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Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Salon: Atatürk


Hakemler: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan


Galatasaray: Meltem 6, Şerife, Sude 5, Sinem, Işıl 15, Dragana 2, Brianicole 1, Tilbe 5, Victoria 18


Başantrenör: Efe Güven


İzmit Belediyespor: Özge 15, Defne, Courtney 30, Gizem 5, Sasa 11, Gamze, Kristine 20, Melek


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)


Devre: 35-31 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 45-57 (İzmit Belediyespor lehine)

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