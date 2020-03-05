Kadınlar Türkiye Kupası: İzmit Belediyespor: 84 - Beşiktaş: 71

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 5, Melissa Paylar 2, Ezgi Manlacı, Williamsx 26, Eme Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Sasa Cado 4, Gamze Takmaz 11, Kristine Anigwex 30, Melek Yusufoğlu
Başantrenör: Fırat Okul
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 29, Mddleton, Dilara Göçmen, Elif Emirtekin 5
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 18-12 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-33
3. Periyot: 61-53 (İzmit Beledispor lehine)