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Kadınlar Türkiye Kupası: İzmit Belediyespor: 84 - Beşiktaş: 71

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 5, Melissa Paylar 2, Ezgi Manlacı, Williamsx 26, Eme Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Sasa Cado 4, Gamze Takmaz 11, Kristine Anigwex 30, Melek Yusufoğlu


Başantrenör: Fırat Okul


Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 29, Mddleton, Dilara Göçmen, Elif Emirtekin 5


Başantrenör: Cihat Barış Akgün


1. Periyot: 18-12 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 33-33


3. Periyot: 61-53 (İzmit Beledispor lehine)

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