Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Beşiktaş, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 12, Naile Çırak, Ladin Özel, Nilay Kartal, Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan
Başantrenör: Alper Durur
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 0, Melisa Korkmaz 12, Bahar Çağlar 21, Yağmur Yıldız 0, Elif Bayram 0, Nisa Yalçın 2, Snytsina 14, Mddleton 6, Dilara Göçmen 0, Elif Emirtekin 19
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine)