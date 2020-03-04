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Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Beşiktaş, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç


OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 12, Naile Çırak, Ladin Özel, Nilay Kartal, Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan


Başantrenör: Alper Durur


Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 0, Melisa Korkmaz 12, Bahar Çağlar 21, Yağmur Yıldız 0, Elif Bayram 0, Nisa Yalçın 2, Snytsina 14, Mddleton 6, Dilara Göçmen 0, Elif Emirtekin 19


Başantrenör: Cihat Barış Akgün


1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)


Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine)

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