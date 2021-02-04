Kadınlar üretiyor kazanıyor

Adana'da kadınlar Sağlık Bakanlığı onaylı maske ile siperlik ve covid anahtarı üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Meryem Kadın Kooperatifine tahsis edilen KAGEM'de bulunan atölyede maske üretim makinelerinde dakikada 60 maske üretiliyor. Üretime başlanan günden bugüne kadar hijyen kurallarına uyularak toplamda 70 bin cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi. Eğitmenlerin de görev aldığı Meryem Kadın Kooperatifi'nde kadınlar hem meslek öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor.

Meryem Kadın Kooperatifi Dikim Atölyesi'nde yeterli düzeydeki makine ve gereçlerle, hijyenik koşullarda sağlam ürünler üretiliyor. Atölyede sipariş üzerine ve kooperatif olarak isteğe bağlı çanta dikimleri de yapılıyor. Dikilen çantaların kumaşları sipariş veren kişi veya kurumlar tarafından sağlanırken, istenilen ölçülerde ve tasarımlarda dikim atölyesi ekibi tarafından dikiliyor.

Meryem Kadın Kooperatifi'nin Çukurova Üniversitesi Teknokent'te bulunan siperlik atölyesinde Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi kapsamında 1 eğitmen ve 15 farklı katılımcı bulunuyor. Bu atölyede 3D yazıcılar sayesinde yüz siperliği ve covid key (covid anahtarı) üretiliyor.

Atölyede yüz siperliği üretiminde kullanıcı yorumları dikkate alınarak hafif ve lastiksiz siperlik üretimi tercih ediliyor. Flamentten üretilen covid anahtarı ise sık temas edilen alanlara elle değil, covid anahtarını kullanarak temas edilmesini sağlıyor. El değmeden, hijyen kurallarına uyularak üretimi yapılan yüz siperliği ve covid anahtarları pandemi sürecinde toplumun ihtiyaçlarına yanıt verirken kadınların da üretime katılımını sağlıyor.