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Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 - Büyükçekmece Voleybol Akademi: 0

Kadınlar Voleybol 1.

Ligi B Grubu'nda zirveyi ilgilendiren maçta Adana temsilcisi Çukurova Belediyesi Spor Kulübü sahasında İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi'yi, 25-21, 25-20, 25-18 setlerle 3-0 yendi.



Salon: Adnan Menderes


Hakemler: Doğan Sevinçelli, İlker Güngör


Çukurova Belediyesi Spor Kulübü: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Lucijı Mlinar, Derya, Maria, Dilara, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevil, Zeynep


Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz, Selin, Yağmur Özdemir, Yağmur Gül, Elçin, Alara, Zeynep Yaman, Selda, Aydan, Deniz, Katherine, Selin


Setler: 25-21, 25-20, 25-18

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