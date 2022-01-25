Kadınlara "Atıksız Mutfak" projesi

Yüreğir Belediyesi, KADIN-DER ve EURODER işbirliği ile Yüreğirli kadınlara yönelik gıda israfının önlenmesine ve sıfır çöpe yani ‘Atıksız Mutfak'a ilişkin çalışma başlattı.

‘Atıksız Mutfak' projesi kapsamında dünya için büyük bir sorun teşkil eden gıda israfını azaltma misyonu ile komisyon kuruldu. Yüreğir Belediyesi Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda bir araya gelen komisyon üyeleri, mutfakta sıfır atığın önemi ve sıfır atık gıda güvenliği konularını masaya yatırdı.

Proje ile Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde Yüreğirli kadınlara başta israfın önlenmesi, düşük maliyetli yerel malzemelerle lezzetli, sağlıklı ve görsel yemek pişirilmesi, bilinçli tüketici gibi konularda konferanslar ve eğitimler verilecek, yemek atölyeleri kurulacak.

Ayrıca okullar, üniversiteler, restoranlar, dernekler, mutfak ekipleri ve doğrudan tüketiciye yönelik aktiviteler de gerçekleştirilecek olan proje ile alanında uzman komisyon üyeleri deneyimlerini Yüreğirli kadınlarla paylaşacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir'in de yer aldığı komisyonda EURODER Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Him, KADIN-DER Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Karakuş, Proje Moderatörü Feride Demir, Yüreğir Belediyesi Koordinasyon Müdürü Ömer Şerif Gündüz, Slowfood Adana Lideri Pırıl Bilici, Kooperatifler Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Bolkan, Akdeniz Aşçılar Pastacılar Federasyonu Başkanı Derviş Göçmen, Gıda Güvenliği Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Uygurluay, TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Biral Serttaş ve ADAPADER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Biralmış bulunuyor.