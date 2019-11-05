Kadınlardan, "El Emeği Değerlendirme Pazarı"

Adana'da Havuzlubahçe Mahallesi Kadın Meclisi üyeleri her hafta 2 gün, el emeği değerlendirme pazarında, hazırladıkları tekstil ve gıda ürünlerini satışa sunuyor.

Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında pazartesi ve salı günleri düzenlenen el emeği değerlendirme pazarı bütçelerine katkıda bulunmak isteyen kadınları buluşturuyor. Kadınlar burada tekstil ürünlerinden pasta, börek, hediyelik eşyalar, reçel, şalgam ve el işi ürünlerine kadar ürettikleri eşyaları satışa sunuyorlar.

Havuzlubahçe Mahallesi Kadın Meclisi adına konuşan Nurhan Alyeni, el emeği değerlendirme pazarıyla kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Çalışmanın ileriki günlerde geliştirileceğini söyleyen Alyeni, “Bu konu da belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından gerekli destek alınması konusunda adımların da atılacağını belirtmiştir. Mahallemiz de kütüphane, park, spor tesisleri gibi kadınları bilinçlendirecek hiç bir aktivite merkezleri olmadığı için bu projeyi hayata geçirmek pazarın açılışıyla ilk adımı atmak çok önemliydi. Bizler bilinçli kadınlar olarak, bilinçli çocuklar yetiştireceğimize inananlardanız. Bir erkeği eğitirsen eğitimli bir erkek kazanırsın. Ama bir kadın eğitirsen eğitimli bir toplum kazanırsın” dedi.