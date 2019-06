Kadınlardan Kadir Gecesi'ne gündüz kutlaması

Adana İl Müftülüğü, Sabancı Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi günü kadınlara yönelik ‘Kadir Gecesi Özel Programı' düzenledi.

Adana İl Müftülüğü, 31 Mayıs 2019 Cumayı Cumartesiye bağlayan gece "Kadir Gecesi" olması nedeniyle kadınlara yönelik Kadir Gecesi Özel Programı düzenledi.

Sabancı Merkez Camisi'nde saat 09.30'da başlayan programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında camiye gelen yüzlerce kadına Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri tarafından ilahiler okundu. Bir Kur'an kursu öğreticisi tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Programın sonunda Adana İl Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun tarafından Kadir Gecesi'nin önemi anlatıldı.

Coşkun, bugünkü gecenin Kadir gecesi olduğunu ama aslında Resullullah'ın hadislerine bakıldığında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın özellikle son gecelerinden birinde olduğunu belirttiğini ifade ederek, “Kadir Gecesi için özellikle de diyor ki; ‘Tekli gecelerinde arayın.' Geçtiğimiz gün de Kadir Gecesi olabilirdi. Bugün de olabilir. Neden Allahü Teala Kadir Gecesini gizledi? Kulları Ramazan'ın son 10 gününü daha iyi değerlendirsin diye” dedi.

Coşkun, ‘Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir' Hadisini hatırlatarak, “Ama Allahü Teala o çevrilmeyen saati bize söylememiş onu gizlemiş. Neden? İnsanlar Cuma gününü daha iyi değerlendirsin diye. Allahü Teala diyor ki; ‘Ben rızamı kendimden razı olmayı ibadetlerde gizledim, gazabımı ise günahlarda gizledim. Kadir Gecesini de Ramazan gecelerinde gizledim. Neden? Kulları her bir geceyi Kadir bilsinler diye. Bundan sonra her bir gece Kadir olabilir hanımlar o yüzden her geceyi Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirmeye gayret edelim” diye konuştu.