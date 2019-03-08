Kadınlardan Vali Demirtaş'a ziyaret

Kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarında görevli kadın idarecilerden oluşan heyet Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ile beraber Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş, anlamlı günde gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getirdi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette kadın haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan her türlü çalışmanın artarak devam etmesi temennisinde de bulunan Vali Demirtaş, bütün kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması, bireysel haklarına sahip çıkmaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne dikkat çekilmesi bakımından kadınlar gününün önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarında görevli kadın idareciler ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Ziyaretin sonunda Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında sürdürülen SESİM Projesi dahilinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfının verdiği eğitim sonucu, vakfa mikrokredi başvurusunda bulunup mikrokredi kullanmaya hak kazanan 5 kadın girişimciye çekleri Vali Demirtaş tarafından takdim edildi.

Bu desteği oldukça anlamlı bulduğunu, bu ve buna benzer proje ve faaliyetlerin artırılması gerektiğini özellikle vurgulayan Vali Demirtaş, ‘'Kadınlarımızı kendi işinin patronu yapacak, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak her türlü çalışmaya Valilik olarak desteklerimizi sürdüreceğimizi buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.