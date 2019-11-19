Kadınları hakları anlatıldı

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların bilgilendirilmesi amacıyla “6284 Sayılı Koruma Kanunu” ve uygulamaları, Adana Barosu üyesi Av. Fatoş Hacıvelioğlu ve Av. Ayşe Zilan tarafından anlatıldı.

Halka açık olan panele Seyhan Belediyesi Başkan yardımcıları, ilgili müdürler ile belediyenin kadın personelleri de katıldı. Panelistler Av. Hacıvelioğlu ve Av. Zilan konuşmalarında 6284 sayılı koruma kanununun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlediğini aktardılar.

Panelistler Av. Hacıvelioğlu ve Av. Zilan şu bilgileri katılımcılara aktardı:

“Kanuna göre şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir. Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz. Şiddet gören kadınlar, kanun tarafından korunmaktadır. Bu nedenle her türlü şiddete maruz kalındığında polise başvurulması gerekir. Önleme, uzaklaştırma ve diğer tedbirler sıkı şekilde uygulanmalıdır. Kanunun varlığının yanı sıra uygulamasında yaşanan sıkıntıların da en kısa sürede çözümlenmesi gerekmektedir.”

Panelin ardından Yaşar Kemal Kültür Merkezi fuayesinde, uygulanan şiddet sonucu öldürülen kadınların portrelerinin ve hayat hikayelerinin yer aldığı “Beni Unutma” fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 25 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Ayrıca Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Eşitlik Birimi 25 Kasım tarihine kadar sürecek “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri ile “Kadın Hakları”na vurgu yapacak ve kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye katkı verecek.