Kad?nlar?n azmi il?eyi d?nyaya tan?tacak

Adana'n?n Kozan il?esinde kurulan Sosyal Ya?am Merkezi'nde kad?nlar, il?elerinin ad?n? d?nyaya duyurmak i?in Kozan'?n tarihi ve k?lt?rel miraslar?n? ah?aba oya gibi i?leyerek kentin tan?t?m? i?in ata?a ge?ti.

3 ay ?nce ?ukurova Kalk?nma Ajans?, Kaymakaml?k, Milli E?itim M?d?rl??? ve Kozan Belediyesi taraf?ndan il?eye kazand?r?lan Sosyal Ya?am Merkezi'nde a??lan ah?ap i?leme kursuna kat?lan kad?nlar, il?elerini tan?tmak i?in ah?ab? oya gibi i?liyor. Kozan'?n tarihi kalesi, konaklar?, y?resel portakal ve turun? bah?elerini ah?aba i?leyen kad?nlar, il?enin sembol? olan ?r?nleri turizme kazand?r?yor.

Kozan M?zesi ve Kozan Belediyesi Sosyal Ya?am Merkezi M?d?r? Burak Kamal?, kad?nlar?n ?retim yapabilecekleri kurslar?n il?eye kazand?r?ld???n? kaydederek, ?Kurslarda ?uanda Kozan'a ?zg? hediyelik e?yalar ?retiyoruz ve ?ok g?zel talep var. Kom?u il?elerden de talep al?yoruz. SNS makinemiz var ve kad?nlar?m?z ki?iye ?zel tasar?mlar da yap?yor? dedi.

Kurs e?itmeni Alaattin Sevuk, kursiyerlerin ?ok istekli oldu?unu ifade ederek, ?Bu projede Kozan'da hediyelik e?ya y?n?nde imkan ve olanak yoktu. Belediye ve Halk E?itim bunu kar??lad?. Kad?nlar?m?z fazla b?t?e ve maliyet getirmeden ?al??malar yap?yor. ?uan sipari?lerimiz g?zel. Bizim ideallerimiz daha ileriye d?n?k ve d??ar?ya a??lmak? diye konu?tu.

"Kad?nlar Kozan'?n tan?t?m? i?in ?retiyor"

Kursiyerlerden Hicran Da?l? kurstan ?ok mutlu oldu?unu s?yleyerek, ?Burada magnetler, maket evler, anahtarl?klar yap?yoruz. Kozan Belediyesi olarak sipari? al?yoruz. Daha ?ok sipari? almay? hedefliyoruz" diye konu?tu.

Azmi ile ?rnek olan kursiyerlerden Hatice Uzun ise, ?55 ya??m?n ?st?ndeyim. Buraya geldim. Benim ilgi alan?md?. Burada g?zel ?al??malar yap?yoruz ve vakit ge?iriyoruz. ?retmek ?ok g?zel bir duygu ve mutlu oluyoruz. ??kur deste?i ile maa?ta al?yoruz. Hem ?retiyoruz hem kazan?yoruz hem de Kozan'? tan?t?yoruz. Bazen bu ya?ta neden kursa kat?ld?n diyorlar ama 80 ya??nda da olsam bu kursa kat?l?rd?m? diye konu?tu.