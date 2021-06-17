Kadınların el emekleri görücüye çıktı

Seyhan Belediyesi'nin desteklediği S.S. Seyhan Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde üretilen ürünler Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Adana Valiliği'nin koordinasyonunda "Birlikte üretim, birlikte büyüme" temasıyla açılan Bölgesel Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen ve 16-17-18 Haziran tarihlerinde açık kalacak fuarda 13 ilden kooperatiflerin ürettiği ürünler sergilendi. Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ile SEYMER'lerde üretilen seramik, tekstil, resim gibi el sanatları ile sabun, kolonya, kompost gübre ve tıbbi aromatik ürünler S.S. Seyhan Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin standında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. S.S Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin standında da kadın ortaklarının ürettiği birbirinden lezzetli gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirildi.

Stantlarda üretici kadınları yalnız bırakmayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kırsal kalkınmanın ve kadınların üretim sürecine katılmasının önemine dikkati çekti.

“Yaşamın her alanında üreten bir belediye” anlayışıyla kadınların da üretim sürecine katılmalarını teşvik ettiklerini, kadınların gücünü ve emeğini yüceltip, görünür hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Akay, şunları kaydetti:

“Kadın Dayanışma Merkezimizde uygulanan projelerden bugüne kadar 5 bine yakın kadın yaralandı. Kadınlar tekstil, seramik ve resim kursu, sabun ve kolonya yapımı gibi mesleki alanlarda da becerilerini geliştirip birbirinden güzel el emeği ürünler üretmeye başladılar. SEYMER'lerimizde de kurslarda kadınlar hem eğitim alıyor, hem üretiyorlar. Kadın Dayanışma Merkezi'mizde ve SEYMER'lerimizde üretilen ürünler S.S. Seyhan Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla halkımızın beğenisine sunulacak. Salmanbeyli mahallemizde kurulan S.S.Seyhan Kırsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki kadınlar ise, yöresel ürün ağırlıklı olmak üzere şalgam, peynir, turşu, reçel ve tandır ekmeği üretiyor. Hijyenik koşullarda üretilen bu ürünleri çok kısa bir süre içinde halkımızla buluşturacağız. Halkımız yakında açacağımız Halk Market'te ve satış noktalarında, Seyhanlı kadınların ürettiği sağlıklı, ucuz ve güvenli gıdalara erişebilecek. Seyhan'da kadınlar üretecek, ürettiğini satıp kazanacak ve kazandıkça kadınlar daha da güçlenecek.”