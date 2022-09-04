Kadınların emeği sanat eserlerine dönüşüyor

Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmete giren Seyhan Sanat Evi'nde, yurttaşlara meslek edindirme amacıyla cam füzyon, seramik, porselen, el sanatları, çini, ahşap oymacılığı, ahşap boyama, kağıt rölyef, alevde cam yapımı gibi kurslar veriliyor.

Kursları tüm branşlarda hafta içinde sabah ve öğle olmak üzere günde iki grup halinde, hafta sonunda ise sadece seramik branşında veriliyor.

Tatil dönemlerinde çocuklara yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği Seyhan Sanat Evi, açıldığı ocak ayından bu yana geçen 8 aylık sürede büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 600 yurttaşa meslek edindirdi.

Kurslarda kullanılan malzemeler Seyhan Belediyesi tarafından karşılanırken, kadınların el emeği ile ürettiği benzersiz ürünler, özel günlerde, AVM'lerde ve Seyhan Belediyesi'nin kurduğu stantlarda vatandaşlarla buluşturuluyor. Ürünler ayrıca Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi aracılığıyla da online satış platformlarında ve çeşitli etkinliklerde halka sunuluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sanat Evi'ndeki ahşap oymacılığı kurslarına devam ediyor. Akay, Sanat Evi'nin meslek edindirme amacının dışına çıkıp, üretimi sanata dönüştüren bir niteliğe bürünmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Akay, “Seyhan Sanat Evi'nin kısa sürede amacına ulaştığını görmek gerçekten de bizi çok mutlu ediyor. Bugün Güzel Sanatlar Fakültelerinden öğrenciler staj yapmak için Sanat Evi'mize geliyor. Burada meslek edinip kendi atölyesini açan kursiyerlerimiz dahi var. Kadın emeğini yüceltme, görünür hale getirme hedefine kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.