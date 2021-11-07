Kadınların güçlenmesi için farkındalık etkinliği

Adanalı ünlü yemek bloggeri Nurşen Aksoy, Adana Büyükşehir Belediyesinin mutfak atölyesi Payhane'de, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'la birlikte yemek yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kadınların meslek edinmesi ve aile bütçelerine katkı sunması, böylece ekonomik hayatta güçlenerek, kadın-erkek eşitliği mücadelesine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Payhane Kafe'de Nuray Karalar'la birlikte yemek yapan Nurşen Aksoy, “Payhane'de kadınlarımız pişiriyor, pişirirken öğreniyor ve hazırladıkları yemekleri de insanlara çok uygun ücretle sunarak, kendi ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlar el ele daha güzel, birlikte daha güçlü” dedi.

Nuray Karalar da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olduğunu, kırsalda ve merkezde kadının güçlenmesi için projeler ve faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Payhane Kafe'lerin ilçelerde de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nurşen Aksoy ve Nuray Karalar, Payhane Kafe mutfağında birlikte tavuklu Afgan pilavı, maş fasulye salatası, acı biberli ekmek, pancar salatası ve limonlu chiffon kek yaptı. Birbirinden leziz yemekler katılımcılara, kursiyerlere, destek için gelen gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlara ikram edildi.

Canlı yayınlanan mutfak workshop sırasında Payhane Kafe tanıtıldı, yapılan iş anlatıldı. Kadınların öğrenip ürettiği yemekleri satışa sunarak gelir elde ettikleri bir mutfak atölyesi olarak da tanımlanabilecek Payhane Kafe; kadınlara aşçılık sertifikası verilen bir merkez. Burada kadınlar aşçılık ve pasta atölyelerine katılıyor, MEB'den onaylı sertifika alıyor. Ürettikleri lezzetleri de Payhane Kafe'de satarak evlerine katkı sağlıyorlar.