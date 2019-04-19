Kadirlili kadın ressamlar Adana'da sergi açtı

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) tarafından organize edilen 9 kadın ressamın sergisi Adana'da açıldı.

Serpil Sesli, Hatice Güvel, Şule Topaloğlu, Leyla Yıldırım, Emel Gökçek, Döner Tuncel, Hatice Uçar, Betül Loğoğlu ve Tuncay Tufan'ın resimleri Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanvekili Mustafa Tuncel'in 2006 yılında vefat eden eşi Döner Tuncel anısına açılan sergide 35 eser bulunuyor.

22 Nisan 2019 tarihine kadar açık kalacak sergi hakkında konuşan Kavak Başkanı Emine Varmış, vefat eden Döner Tuncel'in böyle bir sergi düzenlemesinin içinde bir uhde olarak kaldığını belirterek, “Biz bu sergiyi onun anısına düzenledik. Bu sergiden elde edilecek geliri vakıf yararına kullanacağız. 4 gün açık kalacak olan sergimizde 9 kadın ressamımızın toplam 35 eseri var” dedi.

Vakıf olarak Karatepe Açık Hava Müzesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirasına girmesi için müracaat yaptıklarını ifade eden Varmış, Kadirli'ye ayrıca 56 yataklı kız öğrenci yaptırmaya başladıklarını ve kamu yararına vakıf olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Ressam Hatice Güvel ise Kadirlili 9 kadın ressamın katıldığı sergide, manzara, natürmort ve desenli objelerin işlendiğini, klasik tarzda yapılan resimler arasında lirik soyutlamaların da bulunduğunu kaydetti.

Kadirlili öğrencilerin müzikle eşlik ettiği sergi açılışına Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanvekili Mustafa Tuncel, KAVAK'ın eski başkanlarından Celil Çukurova ile çok sayıda sanatsever katıldı.