“Kafalar Karşık” filminin oyuncularına sevgi seli

Evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatan "Kafalar Karışık" filminin Adana'daki özel gösterimi Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı.

Sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, film gösterimi öncesi gazetecilere yaptıkları açıklamada, Adana'da olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Yoğun bir ilgi var, bu da bizi ayrıca mutlu etti. Gelen tüm sinemaseverlere teşekkür ediyoruz” dediler.

Daha sonra salona girerek sevenlerini selamlayan üçlü, alkışlarla karşılandılar. Salonu dolduran Adanalılara teşekkür eden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, film üzerine sohbet edip, "Buradan yüzünüzde gülümseme ile ayrılacağınıza inanıyoruz" diye konuştular.

Vizyona girdiği günden itibaren en çok izlenenler arasında yer alan filmin ünlü üçlüsü, sevenlerinin filme ilişkin sorularını da yanıtladıktan sonra sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapıp, hep birlikte günün anısına fotoğraf çektirdiler.